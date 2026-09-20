|
|
|
Кобахидзе отправился в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
20.09.2026 23:42
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправился в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Тема этого года: «Восстановление доверия, управление трансформацией: ООН, которая работает для всех».
В прошлом году Грузию на Генассамблее ООН представлял президент Михаил Кавелашвили, годом ранее — премьер Ираклий Кобахидзе. В этом году Кобахидзе вновь возглавил грузинскую делегацию и выступит на общих дебатах 24 сентября.
Кобахидзе примет участие в саммите «Многостороннее партнерство», а также в организованной Финляндией дискуссии высокого уровня, посвященной вопросам мира.
В Нью-Йорке запланированы двусторонние встречи премьера с лидерами ряда государств, а также с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна