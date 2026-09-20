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Кобахидзе отправился в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН


20.09.2026   23:42


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправился в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Тема этого года: «Восстановление доверия, управление трансформацией: ООН, которая работает для всех».

В прошлом году Грузию на Генассамблее ООН представлял президент Михаил Кавелашвили, годом ранее — премьер Ираклий Кобахидзе. В этом году Кобахидзе вновь возглавил грузинскую делегацию и выступит на общих дебатах 24 сентября.

Кобахидзе примет участие в саммите «Многостороннее партнерство», а также в организованной Финляндией дискуссии высокого уровня, посвященной вопросам мира.

В Нью-Йорке запланированы двусторонние встречи премьера с лидерами ряда государств, а также с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.


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