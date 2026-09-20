Кобахидзе отправился в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

20.09.2026 23:42





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправился в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



Тема этого года: «Восстановление доверия, управление трансформацией: ООН, которая работает для всех».



В прошлом году Грузию на Генассамблее ООН представлял президент Михаил Кавелашвили, годом ранее — премьер Ираклий Кобахидзе. В этом году Кобахидзе вновь возглавил грузинскую делегацию и выступит на общих дебатах 24 сентября.



Кобахидзе примет участие в саммите «Многостороннее партнерство», а также в организованной Финляндией дискуссии высокого уровня, посвященной вопросам мира.



В Нью-Йорке запланированы двусторонние встречи премьера с лидерами ряда государств, а также с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.







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