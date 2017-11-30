Наибольшее количество граждан Грузии без визы направились в Германию

30.11.2017 15:12 С 28 марта по 2 ноября 2017 года наибольшее количество грузинских граждан без визы направились в Германию. Об этом говорится в статистических данных, предоставленных Министерством внутренних дел Грузии.



Так, согласно этим данным, за 7 месяцев в Германию отправились 46 045 граждан Грузии. По этой же статистике, после Германии более всего граждан Грузии воспользовались безвизовым режимом в Греции. В частности, границу Греции без визы пересекли 26 597 граждан. 22 087 грузинских граждан направились в Италию,



13 091 – Польшу, 8 348 – Испанию, 7 447 – Венгрию , 7 140 - Кипр, 6 231 - Францию, 4 053 - Автсрию, 4 034 - Нидерланды, 3342 - Литву, 2873 - Латвию, 2515 - Чехию, 1270 - Бельгию, 983 - Швейцарию, 774 - Швецию, 678 - Португалию, 654 - Болгарию, 514 - Румынию, 494 - Эстонию, 344 - Мальту, 319 - Данию, 240 - Хорватию, 152 - Норвегию, 129 - Финляндию, 83 - Словения, 70 – Люксембург , 70 - Словакия, 45 - Исландия, 3 – Лихтенштейн. В целом же это количество составляет - 160 625. В 4 434 случаях, не показана конкретная страна Шенгенской зоны, куда отправились грузинские граждане.



Безвизовый режим для граждан Грузии в Шенгенской зоне начал действовать с 28 марта 2017 года.















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