Россияне массово скупают недвижимость в Грузии

27.06.2018 19:44 53% сделок по приобретению недвижимости в Грузии в 2012-2016 годы приходится на граждан России. Об этом говорится в отчете правительственной комиссии по делам миграции.



Всего с 2012 по 2016 годы зафиксировано 34024 случаев регистрации недвижимого имущества на иностранных граждан.



граждане Украины - 5%, Армении - 5%, Азербайджана - 5%, Израиля - 4%, США - 3%, Греции - 3%, Германии 2%.















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