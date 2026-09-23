Гордуладзе: Евросоюзу должно быть выгодно найти выход из зашедших в тупик отношений

23.09.2026 14:11





«Исходя из прагматичного подхода и интересов Евросоюза, им самим должно быть выгодно найти выход из зашедших в тупик отношений и пересмотреть собственные решения», — заявил один из лидеров «Грузинской мечты» Арчил Гордуладзе.



По его словам, так же, как Грузии необходим Евросоюз, ЕС не меньше нуждается в Грузии.



«В том числе исходя из »Среднего коридора» и тех экономических связей, где наша страна играет исключительно важную роль. Мы возвращаем себе ту функцию, которая исторически принадлежала нам на протяжении столь долгого времени, — функцию обеспечения связей между различными культурами и народами. Конечно, представители Европейского союза должны об этом задуматься.



Заявления, сделанные членами нашей команды, всегда являются ответом на их заявления. Мы никогда не выступаем инициаторами подобных заявлений, но когда на нас нападают, мы обязательно отвечаем на эти нападки и распространение лжи.



Мы хотим быть равноправной страной. Мы состоявшееся государство, и пусть все будут любезны уважать грузинский народ и его решение», — заявил Гордуладзе.



Для справки: председатель парламента Шалва Папуашвили после встреч с председателями обеих палат парламента Бельгии заявил, что власти Грузии предлагают Евросоюзу пересмотреть решение о приостановке диалога.







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