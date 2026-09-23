|
|
|
РЖД анонсировала тур по Грузии и Армении
23.09.2026 15:15
РЖД, в подчинении которой находится Южно-Кавказская железная дорога, запускает «заграничный железнодорожный круиз» по Армении и Грузии. Как сообщается, первый поезд «РЖД Тур» под названием «Два сердца Кавказа» между Ереваном и Тбилиси отправится в круиз 30 октября.
Трехдневное путешествие обойдется минимум в 63 тыс рублей (около 750 долларов) на человека. Ночи туристы будут проводить в поезде, а днем выходить в город.
Тур организуется при участии ЮКЖД (Южно-Кавказской железной дороги).Поскольку ЮКЖД является 100% дочерней компанией ОАО «РЖД» и управляет всей железнодорожной системой Армении, международные рейсы между Ереваном и Тбилиси обслуживаются именно её подвижным составом и локомотивами. «РЖД Тур» в данном проекте выступает главным туроператором и организатором круиза.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна