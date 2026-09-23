РЖД анонсировала тур по Грузии и Армении

23.09.2026 15:15





РЖД, в подчинении которой находится Южно-Кавказская железная дорога, запускает «заграничный железнодорожный круиз» по Армении и Грузии. Как сообщается, первый поезд «РЖД Тур» под названием «Два сердца Кавказа» между Ереваном и Тбилиси отправится в круиз 30 октября.



Трехдневное путешествие обойдется минимум в 63 тыс рублей (около 750 долларов) на человека. Ночи туристы будут проводить в поезде, а днем выходить в город.



Тур организуется при участии ЮКЖД (Южно-Кавказской железной дороги).Поскольку ЮКЖД является 100% дочерней компанией ОАО «РЖД» и управляет всей железнодорожной системой Армении, международные рейсы между Ереваном и Тбилиси обслуживаются именно её подвижным составом и локомотивами. «РЖД Тур» в данном проекте выступает главным туроператором и организатором круиза.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





