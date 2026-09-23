Иване Чхаидзе: Вирус гриппа появился очень рано, случаи гриппа в столь ранний период необычны

23.09.2026 15:43





В конце сентября особое внимание привлекают два вируса: вирус гриппа и коронавирус. Появление случаев гриппа в столь ранний период необычно, - сообщил «Интерпрессньюс» медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили, профессор Иване Чхаидзе.



По словам Чхаидзе, во вторую неделю сентября увеличилась обращаемость в учреждения первичного здравоохранения, а появление случаев гриппа в столь ранний период не создало дополнительной нагрузки на стационары и первичное звено здравоохранения.



«Согласно статистике Национального центра контроля заболеваний, на второй неделе сентября видно, что после июня–августа очень рано появился вирус гриппа. Согласно данным, ведущим вирусом является риновирус - вирус, вызывающий простуду. Как правило, происходит следующее: до того как начинается рост вируса гриппа, лидирующие позиции занимает риновирус. Примечательно, что 69% лабораторно подтверждённых случаев приходится на риновирус, затем идёт коронавирус, а два других вируса - это H1 и вирус гриппа типа А. Его нынешнее распространение неожиданно. Также появился коронавирус, и его доля достигает 13%.



Это не означает, что сезон гриппа начался. В сентябре-октябре будут единичные случаи, а начало сезона гриппа и рост числа случаев ожидается с конца октября - начала ноября. Все эти вирусы управляются звеном первичного здравоохранения, соответственно, показатель стационаризации не вырос. Госпитализаций из-за респираторных вирусных инфекций очень мало, однако во вторую неделю сентября сравнительно увеличилось число обращений в учреждения первичного здравоохранения. Это логично: за этим стоит возвращение населения с каникул и отпусков в закрытые пространства. Если говорить о респираторно-вирусных инфекциях, нагрузка приходится на первичное звено здравоохранения, а обращаемость в стационары снизилась», - отметил Чхаидзе.



При этом он пояснил, что, в отличие от предыдущих лет, в этом году в страну поступит трёхкомпонентная вакцина против гриппа. Подробную информацию о вакцинации распространит Министерство здравоохранения.





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