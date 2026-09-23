Национальное агентство продовольствия пока не выявило источник заражения норовирусом в детских садах

23.09.2026 16:57





В результате исследования, проведённого в связи со случаями гастроэнтерита, вызванного«норовирусом» среди воспитанников тбилисских детских садов, в 81 образце нарушения не подтверждены.



Об этом сообщает Национальное агентство продовольствия.



«В связи со случаями гастроэнтерита, вызванного "норовирусом", среди воспитанников тбилисских детских садов Национальное агентство продовольствия продолжает исследование. На данном этапе по результатам проведённых лабораторных исследований показателей безопасности пищевых продуктов в 81 образце нарушений не подтверждено. Результаты исследования остальных образцов станут известны поэтапно», - говорится в информации.



Напомним, что 18 сентября воспитанники государственных детских садов были доставлены в клиники с предположительными признаками интоксикации. По информации Национального центра контроля заболеваний, результаты лабораторных исследований указывают на то, что основной причиной подавляющего большинства случаев гастроэнтерита в детских садах, с высокой вероятностью, был норовирус. По их информации, этот патоген является основной причиной вирусного гастроэнтерита во всем мире.



Напомним также, что ранее в связи с предполагаемым фактом интоксикации воспитанников детских садов следственная служба начала расследование.





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