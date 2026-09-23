26-27 сентября в Тбилиси и Мцхета будет ограничено водоснабжение

23.09.2026 17:01





Компания «Джорджиан Уотер энд Пауэр» распространяет заявление о временном ограничении водоснабжения в связи с проведением технических работ.



Как отмечается в заявлении, в рамках проекта строительства нового моста через реку Арагви на 26-м километре автомобильной дороги Тбилиси — Сенаки — Леселидзе, реализуемого Министерством инфраструктуры Грузии, был проложен новый магистральный водопровод. Для ввода обновленного участка сети в эксплуатацию необходимо провести работы по переключению на новый трубопровод.



По информации компании, в связи с масштабом дорожного проекта возникла необходимость переноса подземных коммуникаций, расположенных в данной зоне. Именно поэтому Министерство инфраструктуры в координации с «Джорджиан Уотер энд Пауэр» обеспечило прокладку нового трубопровода и 26 сентября проведет работы по переключению на новую сеть, чтобы обеспечить безопасное и бесперебойное функционирование одной из основных магистралей водоснабжения Тбилиси. Для ввода обновленной сети в эксплуатацию технические бригады начнут масштабные работы 26 сентября в 03:00 и будут непрерывно выполнять их одновременно на нескольких участках.



«В связи с этим необходимо опорожнить магистральную сеть от воды, в связи с чем с 03:00 26 сентября до 15:00 27 сентября водоснабжение будет ограничено:



В Сабурталинском районе: на части улицы Нуцубидзе и в микрорайонах, а также на улицах Жгенти, Шавгулидзе, Миндели, Политковской, Пхакадзе, Мхатварта, Дзоци, Пермцерта, Варази, Твалчрелидзе, Бандзеладзе, Зарцеми, Табидзе, Квемо Ажара, Капанели, Заалишвили, Апхаидзе, Квацадзе, Бицадзе, Кедари, Саша Иоселиани, Цминда моцаме Василиско, Анджапаридзе, Надирадзе, Шавишвили, Мамасахлисова, Топурия, Пикассо, Кавтарадзе, а также на части улиц Университетской и Данелия. В селе Тхинвали, селе Лиси и на улице Акакия Геловани.



В селе Дигоми: на улицах Важи-Пшавела, Казбеги, Угрелидзе, Светицховели, Магаладзе, Чохели, Курашвили, Шарашидзе, Саришвили, Сологашвили, Андроникашвили, Шермадини, Хатаети, Зутнера, Барондебаи, Гиорги Брцкинвали, Агмашенебели, Хандзтели, Чиаурели, Топчишвили, Руставели, Джавахишвили, Пиросмани, Дидгори, Атонели, Чолокашвили, Бараташвили, Церетели, Гурамишвили, Гогебашвили, Цминда Элене и Константина, Кавта, Теодоре Тирона, Бери Гоброна, З. Сараджишвили, Вачеишвили, Мирианашвили, Тетри Георги, Чаргалети, Иоакима и Анны, в церковном квартале, по адресам: улица Фарнаваза №18, №20, №22, №24, а также на улицах Шеклашвили, Петрици №2Б, Нико Бури №25, Тинатин и Шмерлинга, в селе Дзвели Ведзиси, Дигоми 7, на улицах Мухрана Мачавариани, Петре Сараджишвили, Кванталиани, Годзиашвили, проспекте Геловани, улицах Равноапостольной Нино, Исидоре Долидзе, Давида Агмашенебели, Царицы Тамар, Михаила Месхи и Гогишвили.



Полностью будет ограничено водоснабжение в I квартале Дигомского массива (за исключением домов №10, 11 и 12), в селе Дигоми, а также в зонах 2А, 3А, 4 и 4Б поселка Вашлиджвари.



В Вакейском районе: в I, II, III, IV, V, VI и VII кварталах Важа-Пшавела, на части проспектов Важа-Пшавела и Казбеги, улицах Маргиани, Чхава, Магалашвили, Гегечкори, Схиртладзе, Лорткипанидзе, Кутателадзе, Чхеидзе, Тавадзе, Микеладзе, Гамрекели, Гуриели, Надареишвили, Делиси I, II и III, Джебашвили, Мегрелидзе, Газапхули, Тавхелидзе, Закариадзе, Буачидзе, Геловани, Залдастанишвили, Чиковани, Аласания, а также на части улиц Будапештской, Львовской, Ониашвили и Асатиани.



В Глданском районе: в поселке ЗАГЭС — на улицах Цинамдзгвришвили, Чичинадзе, Тависуплеба, Кецховели, Макашвили, Цкитишвили, Казбеги, Авчала, Зинкари, Мухатгверди и Реакторской.



В городе Мцхета, селе Натахтари, селе Цицамури и поселке вынужденных переселенцев Церовани.



Компания приносит извинения клиентам за доставленные неудобства. В период проведения работ, до полного восстановления водоснабжения, компания будет обеспечивать население питьевой водой с помощью цистерн.



Информацию об ограничении и восстановлении водоснабжения «Джорджиан Уотер энд Пауэр» заранее направляет абонентам в виде SMS-сообщений. Подробную информацию можно получить по горячей линии компании — 2 93 11 11, а также на ее странице в Facebook и на веб-сайте www.gwp.ge», — говорится в заявлении.







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