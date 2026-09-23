В Кварели убили 85-летнюю женщину

23.09.2026 16:54





В муниципалитете Кварели убили 85-летнюю женщину. Случай произошёл в селе Алмати.



По словам местных жителей, пожилая женщина жила одна в отдалении от населённого пункта, возле ущелья.



Предположительно, нападавший поздно ночью проник в дом и требовал деньги.



По одной из версий, нападавший не смог найти деньги, после чего убил женщину и поджёг дом.



Министерство внутренних дел начало расследование по статье 108 Уголовного кодекса (умышленное убийство).



Неофициально также распространяется версия об изнасиловании женщины, однако, по имеющимся данным, предварительным осмотром этот факт не подтверждается.





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