Бюджет Тбилиси увеличился еще на 10 миллионов лари

27.07.2018 19:19 Сакребуло Тбилиси принял поправки в главный финансовый документ столицы. Согласно изменениям, бюджет на 2018 год увеличился на 10 миллионов лари (более 4 миллионов долларов), составив 916 миллионов 863 тысячи лари (порядка 374,1 миллиона долларов).



На сегодняшнем заседании сакребуло поправками в бюджет были приняты 32 голосами «за».

Как заявляют представители большинства, практически полностью 10 миллионов лари потратят на развитие транспортной инфраструктуры города. Как известно, мэрия Тбилиси планирует кардинально изменить существующую транспортную политику. Для этого у властей есть многокомпонентный план. Амбициозный проект призван разгрузить столицу от пробок и привести к снижению показателей загрязнения воздуха, обеспечить безопасность пешеходов и способствовать развитию общественного транспорта.



«Эти десять миллионов полностью пойдут на обустройство транспортной инфраструктуры. Помимо этого, из высвободившейся суммы около трех миллионов (более 1 миллиона долларов) выделят службе благоустройства», — заявил журналистам представитель фракции «Грузинская мечта» Ираклий Заркуа.



Необходимо отметить, что сегодня депутаты столичного сакребуло также утвердили правила регистрации такси. Лицензирование таксистов является одним из компонентов изменения транспортной политики. Лицензирование начнется 1 августа и продлится до 1 октября текущего года. Частные такси категории М1, у которых не будет регистрации, не смогут обслуживать пассажиров.



Определенную сумму из нового бюджета также направят на благоустройство Тбилиси и экологию. По словам Заркуа, 100 тысяч лари (40,8 тысячи долларов) выделят тбилисскому Ботаническому саду. В настоящее время там осуществляются различные проекты по реставрации инфраструктуры и благоустройству территории.



Увеличить бюджет потребовалось и для того, чтобы организовать культурный досуг жителей Тбилиси, которые не смогли уехать в отпуск летом.



«У нас есть граждане, которые не смогли уехать из города. Для них организуют культурные мероприятия, вечера отдыха. На это мы будем тратить деньги и в будущем», — заявил Заркуа.



Увеличением бюджет недовольны представители оппозиции. Как отметил глава фракции «Национальное движение» Ираклий Надирадзе, расходы на PR-кампанию и рекламу, а также проведение концертов увеличились почти на полмиллиона лари.



В этом году бюджет Тбилиси пересматривают уже во второй раз. Впервые это произошло в феврале. Тогда бюджет на 2018 года увеличился на 35 миллионов лари (более 14,2 миллиона долларов). Новый мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что эти деньги необходимы для осуществления программных обещаний его команды.















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