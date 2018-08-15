Стало известно, на что Грузия потратит военную помощь США

15.08.2018 15:47 Грузия, названная в военном бюджете США 2019 года «союзником» и «партнером», по этому документу получает право закупать американское летальное оружие, предусмотрено также увеличение – вместе с Украиной – численности учений на Черном море, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.



По данным тбилисской газеты «Резонанси» и авторитетных военных экспертов, для Грузии уже определены «жизненно важные направления усиления обороноспособности».



Отмечается, что вслед за ПЗРК «джавелины» и комплексами «стингеры» Грузия должна получить из США контрбатарейные радары, беспилотники, минометы и вертолеты типа «апачи», а также снайперские винтовки.



«Это – то вооружение, на основании которого мы можем организовать эффективную оборону, к примеру, если нам вновь потребуется остановить агрессию России», – заявил эксперт Вахтанг Маисая.



«Мы не можем надеяться только на «джавелины». Это хорошее оружие, но Россия имеет возможности для его нейтрализации», – отметил он.



По мнению другого аналитика, Бату Кутелия, «отныне обороноспообность Грузии становится частью американских стратегических интересов».



Он подчеркнул, что благодаря этому Грузия сможет усилить свои ПВО, противотанковые возможности и иные компоненты.



«Повысится роль Грузии и в обеспечении безопасности на Черном море», – заявил эксперт.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

