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Стало известно, на что Грузия потратит военную помощь США


15.08.2018   15:47
Грузия, названная в военном бюджете США 2019 года «союзником» и «партнером», по этому документу получает право закупать американское летальное оружие, предусмотрено также увеличение – вместе с Украиной – численности учений на Черном море, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

По данным тбилисской газеты «Резонанси» и авторитетных военных экспертов, для Грузии уже определены «жизненно важные направления усиления обороноспособности».

Отмечается, что вслед за ПЗРК «джавелины» и комплексами «стингеры» Грузия должна получить из США контрбатарейные радары, беспилотники, минометы и вертолеты типа «апачи», а также снайперские винтовки.

«Это – то вооружение, на основании которого мы можем организовать эффективную оборону, к примеру, если нам вновь потребуется остановить агрессию России», – заявил эксперт Вахтанг Маисая.

«Мы не можем надеяться только на «джавелины». Это хорошее оружие, но Россия имеет возможности для его нейтрализации», – отметил он.

По мнению другого аналитика, Бату Кутелия, «отныне обороноспообность Грузии становится частью американских стратегических интересов».

Он подчеркнул, что благодаря этому Грузия сможет усилить свои ПВО, противотанковые возможности и иные компоненты.

«Повысится роль Грузии и в обеспечении безопасности на Черном море», – заявил эксперт.






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