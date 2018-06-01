Дом Михаила Хубутия ограбили в Зугдиди

01.06.2018 17:32 В Зугдиди (Западная Грузия) ограблен дом российского бизнесмена Михаила Хубутия. Ограбление произошло поздно ночью. По имеющейся информации, грабители унесли драгоценности.



Место происшествия уже изучили криминалисты.



Следствие ведется по ст.177 УКГ.



Бизнесмен, бывший руководитель "Союза грузин в России" Михаил Хубутия приехал из Москвы неделю назад. Он является активным сторонником Владимира Путина и его политики.















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