Папуашвили: ЕС должен решить: либо он становится соучастником оскорблений, либо дистанцируется от такого поведения

22.09.2026 19:30





«На человека, который оскорбляет большинство населения Грузии и называет их рабами, расходуются деньги Европейского союза. Я уже не знаю, какие ещё исследования и анализ необходимы. Понятно, что мы имеем дело с отвратительной ситуацией», — заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.



Папуашвили спросили, насколько приемлемо, что в рамках проекта «Творческий компас Грузии» («Creative Compass Georgia») Датского института культуры, который финансируется Европейским союзом, рассчитан на четыре года и реализуется при софинансировании Гёте-института в Грузии, на фестиваль был приглашён музыкант «Кордзи», который оскорбил тысячи избирателей «Грузинской мечты».



По словам председателя парламента, Европейский союз должен решить, будет ли он дистанцироваться от оскорбления большинства населения Грузии или станет его соучастником.



«С одной стороны, когда есть человек, который по признаку политических взглядов оскорбляет более половины населения Грузии; когда мероприятие организует «Горийский культурный центр», который, исходя из политических взглядов, называет более половины населения Грузии рабами; когда на человека, оскорбляющего большинство населения Грузии и называющего их рабами, расходуются деньги Европейского союза — я уже не знаю, какие ещё исследования и анализ необходимы.



Понятно, что мы имеем дело с отвратительной ситуацией, которая требует принятия решения. Европейский союз должен решить: либо он становится соучастником оскорбления и называния рабами большинства грузинского народа, либо дистанцируется от такого поведения.



Такое поведение — это экстремизм, фашизм, когда людей разделяют по политическому признаку и называют рабами, бесправными существами, утверждая, что они не являются людьми, и при этом ты, как Европейский союз, финансово участвуешь в этом.



Такой Европа была сто лет назад. Либо тот, кто финансирует авторов фашистских лозунгов и идеологий, является носителем ценностей Европы столетней давности, либо [они] должны дистанцироваться от этого мероприятия и этих людей.



Поэтому мы ожидаем ответа и действий со стороны Европейского союза или тех донорских организаций, которые участвуют в этом мероприятии», — заявил Папуашвили.







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