Министр финансов встретился с управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)

22.09.2026 19:29





Министр финансов Лаша Хуцишвили встретился с управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Элизабетой Фальчетти, которая находится в Грузии с региональным визитом.



Во встрече также принял участие региональный директор банка по Кавказу Томас Кайрис, который занял эту должность 1 сентября текущего года.



Во встрече, состоявшейся в Министерстве финансов, приняли участие заместитель министра финансов Екатерина Гунцадзе и члены делегации ЕБРР.



Лаша Хуцишвили поблагодарил гостей за проекты, поддержанные в Грузии, особенно в частном секторе.



Стороны обсудили текущие тенденции экономического развития Грузии и вопросы двустороннего сотрудничества в рамках проектов в cуверенном и частном секторах.







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