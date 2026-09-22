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Министр финансов встретился с управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)


22.09.2026   19:29


Министр финансов Лаша Хуцишвили встретился с управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Элизабетой Фальчетти, которая находится в Грузии с региональным визитом.

Во встрече также принял участие региональный директор банка по Кавказу Томас Кайрис, который занял эту должность 1 сентября текущего года.

Во встрече, состоявшейся в Министерстве финансов, приняли участие заместитель министра финансов Екатерина Гунцадзе и члены делегации ЕБРР.

Лаша Хуцишвили поблагодарил гостей за проекты, поддержанные в Грузии, особенно в частном секторе.

Стороны обсудили текущие тенденции экономического развития Грузии и вопросы двустороннего сотрудничества в рамках проектов в cуверенном и частном секторах.


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