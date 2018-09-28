229 поправок, в том числе по делу "Рустави 2"- отчет по Грузии вынесут на голосование 9 октября

28.09.2018 18:06 Сегодня на заседании комитета по внешним делам Европарламента рассмотрели отчет по Грузии. Европейские депутаты обсудили, как выполняет Грузия обязательства, взятые договором Ассоциации. По информации "Курьера", в документ входят 229 замечаний, из которых 6 касаются дела "Рустави 2".



Европейские депутаты сегодня говорили о властном давлении на свободные СМИ, и заострили внимание на высокие риски политической коррупции с использованием криптовалют. Члены Европарламента считают, что в Грузии остаются проблемы, которые необходимо зафиксировать в документе, и для страны, желающей в будущем стать членом Евросоюза, необходимо их урегулировать. Деполитизация государственных институтов, громадное влияние одного человека, суд без доверия, и желание власти контролировать медиа по-прежнему остаются проблемными вопросами.



После заседания в интервью "Курьеру" европейские депутаты подчеркнули, что параллельно известному примеру "Рустави 2", сейчас также стала актуальной тема телекомпании "Иберия", а власть должна дать ответы на все проблемные вопросы.



3 октября главный докладчик отчета Андрис Мамикинс еще раз встретится с содокладчиками, и уже до 9 октября у всех политических групп будет время для того, чтобы разработать единый компромиссный вариант, который должен быть представлен на заседании внешнего комитета.



9 октября выяснится, какие из существующих на сегодня 229 замечаний войдут в конечный документ, и какая формулировка будет у поправок.



На заседание комитета по внешним делам Европейские депутаты должны вынести на голосование компромиссный вариант, который фактически будет окончательным вариантом текста отчета. Именно этот документ, предположительно, в начале ноября вынесут на голосование, а до того состоятся дебаты.

















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