Каладзе рассказал о рационе питания в детских садах Тбилиси

18.01.2018 21:39 В рационе питания воспитанников детских садов Тбилиси возросло количество белковых продуктов, а количество вредных – сократилось. Об этом сегодня заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.



Вопрос нового рациона в детских садах стал актуальной темой обсуждения в грузинской социальной сети. Часть родителей утверждают, что после смены меню в детских садах многие дети недоедают.



Мэр рассказал, откуда появилось новое меню и отверг обвинения и критику, сославшись на европейский стандарт и рекомендации специалистов.



«Детский фонд ООН уже давно отмечает, что калорийность меню в детских садах Грузии не соответствует европейским стандартам. В октябре 2017 года правительство Грузии приняло постановление N487, согласно которому, была определена новая норма калорийности. Новое меню было утверждено с включением экспертов здравоохранения, по указанной калорийности и в соответствии с международными нормами и стандартами», — заявил Каладзе.



Согласно новым нормам, калорийность меню для воспитанников в возрасте от 1 до 3 лет с 1540 ккал сократилась до 1165 ккал.



Что касается детей от 4 до 6 лет, то раньше они получали 1970 ккал. По новым правилам, девочки получают 1545 ккал, а мальчики – 1715 ккал.



«В существующем рационе выросло количество белковых продуктов, в том числе мясо, рыбы, сыра и молочных продуктов и сократилось количество вредных для здоровья детей продуктов, в том числе дневная норма соли и сахара», — отметил мэр.



«Мы не может допустить политические спекуляции по такой жизненно важной теме как здоровье наших детей. Здесь главное слово говорят специалисты и мы обязаны тщательно соблюдать их рекомендации», — подчеркнул Каладзе.



В Тбилиси функционирует 171 публичный детский сад. В 2017 году в столичных детских садах было 61 тысяча воспитанников.



Новости-Грузия











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