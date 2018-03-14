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Илия Второй: Нам близка Западная и американская культура, потому что она взращена на почве христианства
14.03.2018 22:20
«Нам близка Западная и американская культура, потому что она взращена на почве христианства», — с такими словами обратился Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II к послу США в Грузии Яну Келли, который находился в Патриархии Грузии с прощальным визитом.
«Большое вам спасибо от имени Священного Синода и лично от меня, желаю вам больших успехов в дальнейшей деятельности.
Вы были послом в трудный период, но мудро проявили себя перед всеми проблемами.
Мы глубоко ценим ваше прошлое и выражаем удивление тому, как мы сумели и создали такую культуру за столь короткий период времени, и достигли такого научно-технического прогресса. Делегация наших епископов находилась в Соединенных Штатах и с удивлением вернулась на родину.
Мы сделаем все возможное для того, чтобы продолжить процесс сближения с США, хотя Грузия по-прежнему находится на этом пути. Я благодарен вам и американским властям за поддержку Грузии.
Как вы знаете, 20% территории Грузии оккупировано. Мы считаем, что с помощью Бога и наших друзей Абхазия и Цхинвали будут возвращены.
Что касается церкви, некоторые не вполне понимают ее роль, ее важность в нашей истории. Грузин никогда не был фанатиком, он был и по-настоящему истинно верующим христианином.
Некоторые удивляются, почему авторитет церкви в Грузии высок, это потому, что она всегда защищала свою культуру, язык, своё прошлое и интересы народа.
Как я уже сказал, вы выполняли обязанности посла в трудный период, иначе у вас было бы больше впечатлений от Грузии.
Надеюсь, что вы не забудете Грузию и приедете к нам еще не в ранге посла, а просто так. Я хочу благословить вас и вашу супругу. Ваше будущее будет хорошим », — сказал Патриарх Всея Грузии Илия Второй.
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