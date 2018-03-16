В Грузии разразился политический скандал из-за приезда Димы Билана

16.03.2018 13:37 Популярный российский исполнитель Дима Билан прилетел в Батуми, чтобы выступить на корпоративном вечере российской фармацевтической компании. Информацию об этом накануне распространило местное издание «Батумелеби», кроме того певец сообщил о том, что летит в Аджарию в своем инстаграме.



По данным журналистов, Билана пригласила компания Johnson & Johnson. Ее корпоративное мероприятие, на котором присутствовали представители дочерних отделений из России, Украины, Грузии и других стран, прошло накануне в фешенебельной гостинице Sheraton Batumi, передает «Новости-Грузия».



Представители батумского отделения оппозиционной партии «Единое нацдвижение» раскритиковали правительство Аджарии из-за приезда российского артиста. В партии напомнили, что Билан является активным участником предвыборной кампании Владимира Путина и выступает в поддержку «агрессивной политики Кремля».



Члены батумского отделения ЕНД также утверждают, что на корпоративный вечер компании Johnson & Johnson были приглашены члены аджарского правительства. Власти эту информацию опровергли, заявив, что правительство автономной республики никак не связано с запланированным мероприятием.



Сам Билан сообщил в инстаграме, что за время пребывания в Аджарии посетил Батумское мореходное училище, в котором когда-то учился его отец. Известно, что из Батуми российский исполнитель на поезде отправился в Тбилиси.















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