На Кипре будет построен грузинский монастырь

19.03.2018 14:34 На Кипре планируется строительство грузинского монастыря, — об этом председатель парламента Кипра Деметрис Силлурис заявил после встречи с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе в Тбилиси. По его словам, недалеко от того места, где планируется построить новый монастырь, до сих пор сохранились руины грузинской церкви.



«На Кипре, в очень красивом регионе будет построен грузинский монастырь. Здесь также сохранились руины старой грузинской церкви. Это один из старейших регионов страны. Очень важно, что наши отношения развиваются по разным направлениям», — сказал председатель парламента Кипра.



В ходе встречи Деметрис Силлурис и Ираклий Кобахидзе рассмотрели перспективы будущих отношений Грузии и Кипра.















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