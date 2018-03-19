|
На Кипре будет построен грузинский монастырь
19.03.2018 14:34
На Кипре планируется строительство грузинского монастыря, — об этом председатель парламента Кипра Деметрис Силлурис заявил после встречи с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе в Тбилиси. По его словам, недалеко от того места, где планируется построить новый монастырь, до сих пор сохранились руины грузинской церкви.
«На Кипре, в очень красивом регионе будет построен грузинский монастырь. Здесь также сохранились руины старой грузинской церкви. Это один из старейших регионов страны. Очень важно, что наши отношения развиваются по разным направлениям», — сказал председатель парламента Кипра.
В ходе встречи Деметрис Силлурис и Ираклий Кобахидзе рассмотрели перспективы будущих отношений Грузии и Кипра.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна