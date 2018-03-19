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На Кипре будет построен грузинский монастырь


19.03.2018   14:34
На Кипре планируется строительство грузинского монастыря, — об этом председатель парламента Кипра Деметрис Силлурис заявил после встречи с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе в Тбилиси. По его словам, недалеко от того места, где планируется построить новый монастырь, до сих пор сохранились руины грузинской церкви.

«На Кипре, в очень красивом регионе будет построен грузинский монастырь. Здесь также сохранились руины старой грузинской церкви. Это один из старейших регионов страны. Очень важно, что наши отношения развиваются по разным направлениям», — сказал председатель парламента Кипра.

В ходе встречи Деметрис Силлурис и Ираклий Кобахидзе рассмотрели перспективы будущих отношений Грузии и Кипра.






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