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В прошлом году рождаемость в Грузии упала почти на 6%


30.03.2018   11:55
В 2017 году в Грузии родились 53 293 ребенка — 27 658 мальчиков и 25 635 девочек. Соответственно, на каждые 100 рожденных девочек приходится 107.9 мальчиков. Информацию распространяет Национальная служба статистики Грузии.

По данным ведомства, на 5.8% снизилось количество живорожденных.

По данным Грузстата, наибольшее количество рождений зафиксированы в 2017 году в Тбилиси (14 906 детей), а наименьшее – в регионах Рача-Лечхуми и Квемо Сватени (341 детей). В общем количестве рожденных, по сравнению с прошлым годом с 40.6% до 38.9% снизилась доля рожденных первыми. Доля рожденных третьими и далее увеличилась с 21.3% до 22.6%, а доля вторых детей осталась почти без изменений.

Вместе с тем, количество умерших в 2017 году, по сравнению с прошлым годом, снизилась на 5.8% и составило 47 822 человек. Соответственно естественный прирост в 2017 году (разница между живорожденными и умершими), по сравнению с прошлым годом снизилась на 5.6% и составила 5 471.






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