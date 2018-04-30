В рейтинге деятельности лидирует Церковь (17%), негативней всех парламент (28%) и суд (24%)- опрос NDI

30.04.2018 18:28 Как бы вы оценили деятельность перечисленных?- Согласно исследованию NDI, 17% очень хорошо оценивает деятельность Православной церкви Грузии, 24% очень плохо оценивает суды, и 28% также плохо относится к деятельности парламента.



Дома юстиции – очень хорошо - 9%, хорошо – 47%, средне-30%, плохо – 5%, очень плохо-1%, не знаю - 9%.



Армия Грузии: очень хорошо - 9%, хорошо – 47%, средне-31%, плохо – 6%, очень плохо-1%, не знаю - 6%.



Православная Церковь Грузии: очень хорошо -17%, хорошо – 39%, средне-24%, плохо – 6%, очень плохо-1%, не знаю - 12%.



Полиция Грузии: очень хорошо - 6%, хорошо – 35%, средне- 43%, плохо – 11%, очень плохо- 2%, не знаю - 3%.



Аппарат народного защитника: очень хорошо - 2%, хорошо – 20%, средне - 43%, плохо – 11%, очень плохо-1%, не знаю - 23%.



Главная прокуратура: очень хорошо - 2%, хорошо – 14%, средне- 40%, плохо – 17%, очень плохо- 3%, не знаю - 24%.



Суды: очень хорошо -2%, хорошо – 12%, средне-39%, плохо – 24%, очень плохо- 6%.



Парламент: очень хорошо - 1%, хорошо – 12%, средне- 45%, плохо – 28%, очень плохо- 8%, не знаю - 7%.



Исследование CRRC, подготовленное по заказу NDI, отражает настроения общества в Грузии. Опрос проводился с 28 марта по 4 апреля 2018 года. По принципу представительского опроса по всей стране (кроме оккупированных территорий) были опрошены 2 194 лица. Средний предел погрешности составляет +/- 2.2%.

















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