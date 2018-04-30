Тренерский штаб Национальной сборной Грузии по дзюдо в полном составе ушел в отставку

30.04.2018 19:42 Тренерский штаб Национальной сборной Грузии по дзюдо в полном составе ушел в отставку.



Президент федерации дзюдо Грузии Давид Кевшишвили несколько минут назад распространил в социальной сети официальное заявление в котором говорится, что после провального выступления на Чемпионате Европы, Тренерский штаб Национальной сборной Грузии по дзюдо в полном составе отправлен в отставку.



По словам Давида Кевхишвили, кандидатура нового тренера сборной будет названа в ближайшее время и Национальная команда Грузии по дзюдо начнет с полной силой подготовку к предстоящему Чемпионату мира.















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