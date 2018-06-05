РПЦ через своего посланника ознакомила ГПЦ с позицией по Украинской церкви

05.06.2018 11:32 Патриархию Грузии с однодневным визитом посетил митрополит Волоколамский Илларион – председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата.



Высокопоставленный представитель Русской Православной Церкви прибыл в Грузию с двумя сопровождающими лицами.



По данным грузинской патриархии, «целью визита было ознакомление с позицией РПЦ в связи с событиями, развивающимися в последнее время вокруг Украинской церкви».



В ближайший период в связи с этим вопросом Грузинская Православная Церковь собирается принять представительство Вселенской Патриархии, — отметили в патриархии Грузии.



Константинопольская (Вселенская) патриархия подняла вопрос о присвоении Украинской церкви статус автокефальной. До сих пор ни одна православная церковь не признавала автокефалию украинской церкви, считая ее частью российской юрисдикции. Отношения между Москвой и Константинополем стали напряженными после того, как патриарх Кирилл отказался посещать Всеправославный собор, который Константинопольская церковь провела на Крите в 2016 году.



Между тем служба коммуникации отдела внешних церковных связей Московского патриархата на своем официальном сайте также распространила сообщение о поездке митрополита Волоколамского в Тбилиси.



В нем отмечается, что митрополит Илларион посетил Тбилиси 4 июня по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.



В Патриаршей резиденции в Тбилиси митрополита Илариона принял Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Во встрече приняли участие иерархи Грузинской Православной Церкви: Патриарший местоблюститель митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио, митрополит Ахалцихский и Тао-Кларджетский Феодор и епископ Никорцминдский Вахтанг. Присутствовали настоятель Сионского кафедрального собора и ректор Тбилисской духовной академии протопресвитер Георгий Звиададзе, помощник Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии архимандрит Давид (Чинчараули), клирик московского храма великомученика Георгия Победоносца в Малых Грузинах протоиерей Кахабер Гоготишвили, помощник Патриаршего местоблюстителя протоиерей Андрей Джагмаидзе, а также секретарь Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук и референт председателя ОВЦС А.А. Ершов, сопровождавшие митрополита Илариона в поездке, — сказано в сообщении.



Также на встрече присутствовал протоиерей Владимир Александров, направленный в Тбилиси согласно постановлению Священного Синода Русской Православной Церкви от 14 мая 2018 года для пастырского служения среди русскоязычных верующих; владыка Иларион официально представил его Предстоятелю Грузинской Православной Церкви.



«В теплой продолжительной беседе обсуждались вопросы развития взаимодействия двух братских Поместных Православных Церквей, а также проблематика межправославных отношений», — подчеркивается в сообщении.



В ходе пребывания в Тбилиси митрополит Волоколамский Иларион посетил мужской монастырь святого пророка Давида и Сионский кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы, где поклонился святыням Грузинской Православной Церкви.



В тот же день председатель ОВЦС возвратился в Москву. В аэропорту митрополита Илариона провожали митрополит Ахалцихский и Тао-Кларджетский Феодор, епископ Никорцминдский Вахтанг, протоиерей Кахабер Гоготишвили и протоиерей Владимир Александров.















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