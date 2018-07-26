Ряд священнослужителей считает, что дело протоиерея Георгия Мамаладзе следует пересмотреть

26.07.2018 20:34 Митрополит Поти и Хоби владыка Григол и митрополит Местиа и Земо Сванети владыка Илларион посетили в тюрьме протоиерея Георгия Мамаладзе, осужденного по т.н. делу цианида.



Епархии Поти и Хоби распространили совместное заявление об этом.



По их сообщению, 25 июля владыки встретились с протоиереем по его же просьбе. На встрече, которая длилась 4 часа, владыки заслушали разную информацию.



В письме также сказано, что, по мнению епископов, следственные ведомства должны пересмотреть дело осужденного священнослужителя.



"Исходя из большого интереса к данному делу, сообщаем обществу, что епископы получили достаточно значимую и многостороннюю информацию от протоиерея Георгия Мамаладзе. Исходя из содержания разговора, епископы считают, что соответствующим следственным органам следует основательно пересмотреть дело осужденного священнослужителя. А также считают, что согласно церковным правилам, необходимо дать протоиерею Георгию Мамаладзе возможность лично доложить Святейшему Синоду все то, что он считает принципиально недопустимым публично заявлять, несмотря на большой общественный интерес. По мнению владык, информация, полученная непосредственно от заключенного, как бы не было тяжело ее слушать, покажет членам Святейшего Синода исходя из их высокого духовного служения, весь трагизм того положения, жертвой которого оказался протоиерей Георгий Мамаладзе"- сказано в информации.





















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