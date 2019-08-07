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На курортах Уреки и Шекветили запретили пить воду из-под крана
07.08.2019 19:27
Мэрия Озургетского муниципалитета предупреждает население и гостей черноморских курортов Грузии Уреки и Шекветили не пить воду из-под крана в течение четырех дней.
По информации муниципальных служб, поздно ночью 7 августа начнутся работы по хлорированию новой водопроводной системы.
«Мы предупреждаем тех, кто пользовался новой системой до эксплуатации, не пользуйтесь питьевой водой в течение четырех дней, до завершения очистительных работ, чтобы избежать случаев отравления», — говорится в сообщении мэрии Озургети.
Уреки и Шекветили — приморские курорты региона Гурии, расположенные по соседству с Аджарией. История курорта Уреки насчитывает более 100 лет, однако официально он существует с 1971 года. Климат курорта влажный субтропический — средняя годовая температура составляет 14,3 градуса тепла. Курорт известен пляжами с магнитным песком. Природа Уреки полезна для лечения дыхательной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем. Побережье Уреки привлекательно для отдыха с детьми, так как глубина моря здесь совсем небольшая.
Сосдений с Уреки поселок Шекветили известен своими песчаными пляжами и коттеджами в сосновом бору, но в последнее время активно застраивается. Здесь появился пятизвездочный спа-отель, а также концертный зал Black Sea Arena, где в туристический сезон дают концерты звезды мирового уровня. В Шекветили расположена и одна из резиденций миллиардера Бидзины Ивнаишвили – лидера правящей партии Грузии «Грузинская мечта».
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