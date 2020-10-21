

Министр внутренних дел Грузии прибыл в Зугдиди

21.10.2020 19:48





Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури находится в Зугдиди, сообщает Общественный вещатель.



В мэрии Зугдиди проходит встреча с участием министра, представителей местных властей, в том числе мэра Зугдиди, и.о. обязанности государственного уполномоченного в регионе Самегрело-Земо Сванети Малхаза Тория и представителей всех силовых структур.



Перед зданием мэрии мобилизована военная техника. Также правоохранители размещены по периметру здания «Банка Грузии», в котором удерживаются заложники.



Вооруженный мужчина сегодня днем совершил вооруженное нападение на филиал «Банка Грузии» в Зугдиди. Он требует 500 тысяч долларов и хочет, чтобы правоохранители покинули центр города и дали ему возможность беспрепятственно уйти.



В МВД Грузии сообщили, что возбудили дело по трём статьям УК Грузии –разбой; противоправные приобретение, хранение, ношение оружия; захват заложника.



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