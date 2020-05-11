

Мечта готовит сознание людей к отказу от конституционных поправок - НПО

11.05.2020 19:41





Неправительственные организации реагируют на сегодняшние заявления правительства. В третьем секторе считают, что нарушение соглашения существенно повредит имиджу страны на международной арене, за что в ответе будут власти.



Гури Имнадзе, юрист EMC, говорит, что в последнее время политически мотивированные дела много раз обсуждались в суде.



«Система правосудия не является политически нейтральной, тем более что в последнее время было несколько дел, где выделяются признаки политической справедливости и избирательного правосудия. Поэтому очевидно, что подобные призывы к правительству справедливы, а в предвыборном контексте это особенно важно, что в стране не должно быть политически мотивированных преследований», - отметил Имнадзе.



Его позицию разделяет глава ISFED Михаил Бенидзе, который заявляет, что власти сделают все, чтобы обвинить оппозицию в возможном провале конституционных поправок.



«Особенно важна ответственность властей, потому что сегодня они составляют большинство в парламенте, все они находятся на позиции принятия решений. Они говорят о потенциальном сценарии и заранее готовят общественность к такому сценарию, как будто конституционные поправки не могут быть осуществлены, и ответственность за это якобы будет нести оппозиция», - заявил Бенидзе.



Избирательное соглашение между оппозицией и правительством: парламентские выборы назначены на октябрь 2020 года. До этого в парламенте должны обсудить внесение поправок в конституцию – в частности, выборы пройдут с распределением мандатов 120/30, а порог составит 1%. Соглашение между правящей командой и оппозицией по этому поводу, с участием дипломатического корпуса и международного сообщества, было заключено 8 марта.



Несколько дней назад депутат Европарламента Андриус Кубилюс призвал правительство Грузии выполнить условия соглашения, достигнутого с оппозицией. Он опубликовал в социальной сети критическое письмо президенту Грузии, премьер-министру и председателю парламента. Позднее, премьер-министр Гиоргий Гахария несколько дней назад заявил в связи с письмом Андриуса Кубилиуса, что «в Грузии нет политических заключенных, точка!»



По словам Гиоргия Гахария, власти выполнят данное ими обещание.



Кроме того, сегодня в офисе правящей партии состоялся брифинг.



На брифинге председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил, что в случае провала конституционных изменений в отношении избирательной системы, то ответственность за это ляжет на оппозицию. Он также отметил, что в соглашении от 8 марта ничего не сказано об освобождении задержанных политиков.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







