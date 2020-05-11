|
|
|
Мечта готовит сознание людей к отказу от конституционных поправок - НПО
11.05.2020 19:41
Неправительственные организации реагируют на сегодняшние заявления правительства. В третьем секторе считают, что нарушение соглашения существенно повредит имиджу страны на международной арене, за что в ответе будут власти.
Гури Имнадзе, юрист EMC, говорит, что в последнее время политически мотивированные дела много раз обсуждались в суде.
«Система правосудия не является политически нейтральной, тем более что в последнее время было несколько дел, где выделяются признаки политической справедливости и избирательного правосудия. Поэтому очевидно, что подобные призывы к правительству справедливы, а в предвыборном контексте это особенно важно, что в стране не должно быть политически мотивированных преследований», - отметил Имнадзе.
Его позицию разделяет глава ISFED Михаил Бенидзе, который заявляет, что власти сделают все, чтобы обвинить оппозицию в возможном провале конституционных поправок.
«Особенно важна ответственность властей, потому что сегодня они составляют большинство в парламенте, все они находятся на позиции принятия решений. Они говорят о потенциальном сценарии и заранее готовят общественность к такому сценарию, как будто конституционные поправки не могут быть осуществлены, и ответственность за это якобы будет нести оппозиция», - заявил Бенидзе.
Избирательное соглашение между оппозицией и правительством: парламентские выборы назначены на октябрь 2020 года. До этого в парламенте должны обсудить внесение поправок в конституцию – в частности, выборы пройдут с распределением мандатов 120/30, а порог составит 1%. Соглашение между правящей командой и оппозицией по этому поводу, с участием дипломатического корпуса и международного сообщества, было заключено 8 марта.
Несколько дней назад депутат Европарламента Андриус Кубилюс призвал правительство Грузии выполнить условия соглашения, достигнутого с оппозицией. Он опубликовал в социальной сети критическое письмо президенту Грузии, премьер-министру и председателю парламента. Позднее, премьер-министр Гиоргий Гахария несколько дней назад заявил в связи с письмом Андриуса Кубилиуса, что «в Грузии нет политических заключенных, точка!»
По словам Гиоргия Гахария, власти выполнят данное ими обещание.
Кроме того, сегодня в офисе правящей партии состоялся брифинг.
На брифинге председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил, что в случае провала конституционных изменений в отношении избирательной системы, то ответственность за это ляжет на оппозицию. Он также отметил, что в соглашении от 8 марта ничего не сказано об освобождении задержанных политиков.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна