The Hill: В Грузии Кремль продолжает постепенное наступление на границы

19.05.2020 16:46





Оказавшись под давлением глобальных кризисов, Путин нашел способы использовать их в своих интересах, - под таким заголовком публикует статью американское издание The Hill.



В статье говорится, что падение мировых цен на нефть и пандемия нанесли удар по Путину в очень неподходящий момент. «Это случилось в самый разгар кампании по продвижению поправок к российской конституции, которые в случае принятия позволят Путину снова баллотироваться в президенты в 2024 году», - сказано в публикации, перевод которой опубликовал портал Inosmi.



Но автор публикации полагает, что кризисы, слившиеся в одной точке, «в ближайшее время вряд ли существенно ослабят позиции Путина внутри России или за ее пределами». В этом контексте говорится о четырёх причинах – Путин сумел накопить значительные золотовалютные резервы; он укрепляет контроль над внутрироссийским информационным пространством; путинские механизмы общественного контроля хорошо отлажены, эффективны и постоянно расширяются; другие страны заняты борьбой с распространением COVID-19 и своими собственными внутренними проблемами.



В статье говорится, что Кремль «оттачивает свои инструменты гибридной войны, экспериментируя с кампаниями по распространению дезинформации касательно здоровья».



The Hill описывает и действия России в Украине и Грузии.



«В марте российские агенты провели скоординированную дезинформационную кампанию в Украине, в результате которой жители небольшого города устроили акцию протеста против приезда украинцев, эвакуированных из Китая», - сказано в статье.



«Кремль и в Грузии продолжает постепенное наступление на границы. В апреле поддерживаемые Россией сепаратисты построили ограждение на границе югоосетинского региона», - говорится в публикации.



