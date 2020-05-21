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Самадашвили: Вопрос о вступлении Мерабишвили в ЕНД пока не обсуждался
21.05.2020 11:29
По заявлению члена «Национального движения» Саломе Самадашвили, вопрос, присоединится ли бывший глава МВД Грузии Вано Мерабишвили к «Национальному движению», в партии до сегодняшнего дня не обсуждался.
«Это до сегодняшнего дня не обсуждалось. На данный момент могу сказать это», - заявила Самадашвили.
Для справки, по заявлению одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава, бывший глава МВД Грузии Вано Мерабишвили присоединится к «Национальному движению».
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