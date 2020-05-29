

Гахария: Мы должны провести идеальные, лучшие в выборы в этой стране

29.05.2020 21:01





«Все объявленные нами социальные программы являются шагом к тому, чтобы у экономики и каждого гражданина была возможность как можно быстрее и с минимальными потерями выйти из этого кризиса», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в парламенте, где он выступал в порядке интерпелляции.



По его словам, кризис — это однозначная возможность и все должно быть сделано и делается для того, чтобы, с одной стороны, страна справилась с вызовами, а с другой стороны, состоялись превосходные, идеальные, лучшие выборы.



«Кризис — это однозначная возможность для нас. Мы должны сделать все возможное, чтобы после этого кризиса в стране не было незавершенных строительств, мы все сделаем и делаем для этого, чтобы после кризиса, как было после 2008 года, десятки тысяч человек не стали бедными, так как они заплатили за улучшение своих жилищных условий конкретные суммы и остались без собственности. Мы не должны этого допустить.



Мы должны сделать все возможное, чтобы сделать нашу систему здравоохранения еще сильнее после этого кризиса. Конечно, мы должны понимать, что COVID-19, к сожалению, будет существовать с нами и мы должны суметь адаптироваться, управлять рисками, чтобы нам никогда не приходилось вводить такие строгие ограничения, как в последние 2 месяца.



Мы заверяем вас, что достигнем этой цели. Это будет непросто, нам придется ежедневно много работать. Мы должны сделать все возможное, чтобы позаботиться друг о друге. Следующие шесть месяцев в стране будут крайне сложными, как с точки зрения эпидемии, так и экономических вызовов, мы должны провести отличные, идеальные, лучшие выборы в этой стране», — заявил Георгий Гахария.





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