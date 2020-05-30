

Пашинян: Армения при необходимости примет помощь Грузии в борьбе с коронавирусом

30.05.2020 20:54





Премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу на брифинге заявил, что в случае необходимости страна примет предложение Грузии о помощи в борьбе с коронавирусом.



29 мая глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что Грузия готова оказать Армении помощь в борьбе с коронавирусом, если поступит такая просьба.



"С первого же дня, как были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, мы тесно сотрудничали с правительством Грузии на разных уровнях, начиная с контактов премьер-министров, заканчивая специалистами. Это сотрудничество считаем очень эффективным, Грузия для нас - братская страна и нам приятна их готовность (помочь - ред.). Если такая необходимость возникнет, то могут быть шаги (в этом направлении - ред.), но надеемся, что необходимости в них не будет", - сказал он после заседания Комендатуры.



Пашинян подчеркнул, что ответ на вопрос - "понадобится помощь или нет?", находится в руках каждого гражданина



"Мы должны быть готовы к взаимопомощи, особенно между Арменией и Грузией. Хочу напомнить, что в 2019 году в ходе вспышки эпидемии кори Армения передала Грузии 30 тыс. доз вакцин, и в этот период мы все должны находиться друг рядом с другом, помогать друг другу, потому что эпидемии являются вопросом нашей общей повестки и являются общей угрозой", - сказал Пашинян.



Премьер отметил, Армения готова тесно сотрудничать, в том числе, с с Ираном и другими иностранным партнерами.



Режим чрезвычайного положения с целью пресечения распространения коронавируса был объявлен в Армении с 16 марта 2020 года на месяц. 13 апреля правительство продлило режим ЧП на месяц - до 14 мая включительно, а затем - еще на месяц - до 13 июня.



При этом введенные с 24 марта ограничения на свободное передвижение и некоторые виды экономической деятельности были сняты с 4 мая, а с 18 мая возобновлена работа общественного транспорта, спортзалов, детсадов и объектов общепита.



По положению на утро субботы, 30 мая, в Армении зафиксированы 8927 подтвержденных случаев коронавируса. От COVID-19 скончались 127 пациентов, вылечились 3317 человек.



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