

Квривишвили: Будет много фильтров для прибывающих туристов

08.06.2020 16:03





Будет много фильтров для прибывающих туристов так, чтобы мы оставались конкурентоспособной страной и не создавали дополнительных барьеров , - об этом на брифинге заявила лава Национальной администрации туризма Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.



«Индустрия туризма будет открываться поэтапно, осторожно, чрезвычайно перестраховываясь, потому что это важная для нас индустрия. Туризм обязательно должен быть безопасной индустрией как для путешествий граждан нашей страны, так и для приема иностранных визитеров. Мы все очень гордимся результатами, которых Грузия достигла успешной борьбой с Сovid 19, и именно поэтому к Грузии столь высокий интерес. Кроме того, мы все видим оценки международных изданий, Грузия названа в числе топ-7 или топ- 10 стран, которые наиболее безопасны.



Наша миссия - не только поддерживать, но и укреплять этот индекс безопасности. Исходя из этого, мы следуем поэтапно. Между странами ведется сотрудничество и переговоры в формате безопасных коридоров. Мы также говорим о том, что список стран будет поэтапно пересматриваться, будет поэтапно открываться с разными странами, и основным критерием того, как и по какому принципу мы движемся, является эпидситуация в другой стране.



Все три международных аэропорта Грузии полностью адаптированы к международным стандартам, которые важны для превенции, поэтому будет много фильтров для туристов, прибывающих в нашу страну так, чтобы мы оставались конкурентоспособной страной и не создавали дополнительных барьеров для туристов, прибывающих в страну. Мы будем максимально застрахованы, и наша страна будет по-прежнему безопасной по всем критериям», - сказала Квривишвили.



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