

Представительство ЕС в Грузии приспустило флаг Евросоюза в связи с днем траура

25.08.2020 12:34





В связи с днем траура, представительство Евросоюза в Грузии приспустило флаг ЕС. Информацию об этом распространяет Представительство ЕС на официальной странице в Facebook.



«Флаг Евросоюза приспущен, так как мы скорбим по трагически погибшим на дороге в Шатили. Мы выражаем соболезнования их семьям и друзьям и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в заявлении.



В Грузии выявлено 8 новых случаев коронавируса, выздоровели 13 пациентов

10:26, 25.08.2020



В Грузии выявлено 8 новых случаев коронавируса. Информация об этом недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.



Согласно существующим данным, в Грузии за все время был подтвержден 1429 случаев коронавируса, за сутки излечились 13 человек. Общее число выздоровевших составляет 1150 пациентов, скончались 19 инфицированных.



Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.



В режиме карантина находятся 7005 граждан, в стационарах под наблюдением врачей — 255 человек.



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