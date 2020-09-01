

С 1 сентября вступил в силу Кодекс о правах ребенка

01.09.2020 11:13





С 1 сентября в Грузии вступил в силу Кодекс о правах ребенка. Он был подготовлен по инициативе председателя комитета по защите прав человека и гражданской интеграции парламента Грузии Софо Киладзе с подключением Детского фонда ООН (UNICEF). Кодекс был принят парламентом Грузии в третьем чтении 20 сентября 2019 году.



«За годовой период подготовки имплементации:



- для муниципалитетов была подготовлены нормативные акты.



- разработана новая система координации между государственными ведомствами и местными самоуправлениями.



- в 64 муниципалитетах страны созданы структурные единицы по защите и поддержке детей.



- для каждого самоуправления переподготовлены до 200 соцработников.



- переподготовку прошли судьи, адвокаты и сотрудники службы юридической помощи.



- переподготовлены более 400 публичных служащих различных ведомств.



- по инициативе председателя комитета и финансовой поддержке UNICEF, в рамках Кодекса задействована «горячая линия» помощи детям – 111.



- в парламенте Грузии создан постоянно действующий совет по защите прав детей», – отмечается в распространенном парламентом Грузии заявлении.



«Поздравляю Грузию с этим важнейшим событием, и мы надеемся, что Кодекс о правах ребенка значительно улучшит жизнь детей в Грузии», - заявил представитель UNICEF в Грузии Хасан Халиль.



В процессе имплементации Кодекса о правах ребенка вместе с упомянутым комитетом активно участвовали доноры - Детский фонд ООН (UNICEF), Евросоюз (EU), Агентство США по международному развитию (USAID) и Фонд Фридриха Эберта (FES).



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