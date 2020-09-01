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С 1 сентября вступил в силу Кодекс о правах ребенка
01.09.2020 11:13
С 1 сентября в Грузии вступил в силу Кодекс о правах ребенка. Он был подготовлен по инициативе председателя комитета по защите прав человека и гражданской интеграции парламента Грузии Софо Киладзе с подключением Детского фонда ООН (UNICEF). Кодекс был принят парламентом Грузии в третьем чтении 20 сентября 2019 году.
«За годовой период подготовки имплементации:
- для муниципалитетов была подготовлены нормативные акты.
- разработана новая система координации между государственными ведомствами и местными самоуправлениями.
- в 64 муниципалитетах страны созданы структурные единицы по защите и поддержке детей.
- для каждого самоуправления переподготовлены до 200 соцработников.
- переподготовку прошли судьи, адвокаты и сотрудники службы юридической помощи.
- переподготовлены более 400 публичных служащих различных ведомств.
- по инициативе председателя комитета и финансовой поддержке UNICEF, в рамках Кодекса задействована «горячая линия» помощи детям – 111.
- в парламенте Грузии создан постоянно действующий совет по защите прав детей», – отмечается в распространенном парламентом Грузии заявлении.
«Поздравляю Грузию с этим важнейшим событием, и мы надеемся, что Кодекс о правах ребенка значительно улучшит жизнь детей в Грузии», - заявил представитель UNICEF в Грузии Хасан Халиль.
В процессе имплементации Кодекса о правах ребенка вместе с упомянутым комитетом активно участвовали доноры - Детский фонд ООН (UNICEF), Евросоюз (EU), Агентство США по международному развитию (USAID) и Фонд Фридриха Эберта (FES).
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