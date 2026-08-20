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В Батуми строят благотворительный и образовательный центр «Вифлеем» площадью 11,5 тыс. м²
20.08.2026 23:50
20 августа митрополит Батуми и Лазети Димитрэ посетил строящийся в Батуми благотворительный и образовательный центр «Вифлеем» и ознакомился с ходом работ.
Общая площадь комплекса составит 11 500 квадратных метров. Центр объединит социальные и образовательные пространства для людей разных возрастов и с разными потребностями.
В проекте предусмотрены:
- приют для пожилых людей и лиц с инвалидностью на 150 человек с круглосуточным обслуживанием;
- дневной центр для пожилых на 100 человек;
- центр дошкольного образования на 150 детей, включая группу инклюзивного обучения.
Строительство благотворительного и образовательного центра «Вифлеем» профинансирует строительная компания Gumbati.
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