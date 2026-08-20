Гарибашвили опубликовал очередное письмо - с намеком на давление его отца

20.08.2026 20:51





«Я обращаюсь к правительству: вы с самого начала устроили мне грязную провокацию, вы загнали меня в бесчеловечную ловушку, я поверил вам на слово, следовал за вами со слепой верой, но вы обманули меня и предали, вы принесли меня в жертву», — пишет об этом в соцсети бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



«Я выслушал комментарии представителей властей, ложные и клеветнические заявления их экспертов. Я наблюдаю за безудержной пропагандой по телевидению и в социальных сетях. Все это, конечно, было ожидаемо, и их цель мне ясна, но я хочу сказать вам, что вы все лжете. Мдинарадзе передал это письмо члену моей семьи через своего близкого друга. Этот человек оказался в этой передряге совершенно случайно, поэтому я намеренно не называю его имени и фамилии. Что касается Мдинарадзе, если он не хочет причинить вред невинным людям, пусть прекратит распространять ложь и возьмет на себя полную ответственность.



Хочу еще раз напомнить общественности, что я уже восемь месяцев молча сижу в тюрьме. Никто не слышал от меня ни слова на публике. Я не сделал ни шага ни вправо, ни влево. Теперь я обращаюсь к властям: с самого начала вы устроили мне грязную провокацию, вы заманили меня в бесчеловечную ловушку, я поверил вам на слово, я следовал за вами со слепой верой, но вы обманули меня и предали, вы предали меня, вы ворвались в мой дом как к грабителю и преступнику, вы напали на мою семью, мою жену и детей, вы ворвались в дом моих родителей, моего тестя и тещи… Я перенес всю эту ужасную боль и трагедию, все с терпением и молчанием, в своем сердце, из-за моих двадцатилетних отношений с Бидзиной Иванишвили, силой моей великой любви, уважения, безграничной благодарности и абсолютной преданности ему… Также, из-за интересов политических, моей семьи, команды и нашей страны, я молча нес все это бремя и своими ногами шел к безжалостному алтарю, который вы устроили. В результате вы отправили меня в тюрьму на пять лет из-за ложных представлений, фантазий, зависти, страхов и подозрений, созданных определенной группой внутри команды. Вы предали меня и обрекли меня на тюрьму совершенно без всякой причины.



Вы даже в тюрьме не даете мне покоя, приходите ко мне с этим письмом и требуете, чтобы я признался в коррупции по причине, чтобы застраховать названый вами один процентный риск, что я навсегда уйду из политики. Все это сопровождалось аморальным шантажом и давлением — вы уже во второй раз намекаете на арест моего семидесятипятилетнего отца.



Вы задели такие глубины моего сердца и души, что буквально «взорвали» меня и не оставили мне другого выхода… Я ни с кем не борюсь, я лишь защищаю себя и свою семью, поэтому на каждый ваш шаг я буду вынужден отвечать зеркально.



Что касается бесстыдной и клеветнической кампании, которую вы организовали в социальных сетях или на телевидении, ложных мнений и нарративов ваших экспертов и пресс-секретарей, скажу вам одно: будьте осторожны — вы скоро устыдитесь собственных заявлений, когда поймете мою правду. Вы все меня хорошо знаете; я все тот же Ираклий Гарибашвили, каким был, я все тот же с чистым сердцем, с которым служил нашей родине, всем вам и всей команде. Вы тщетно и слабо пытаетесь выставить меня предателем страны, команды и Бидзины Иванишвили. Я «не буду мириться с мерзавцами»… Я никогда не шел и не пойду против своей страны. Поэтому прекратите и замолчите!



Наконец, я хочу еще раз четко заявить: я ни с кем не борюсь и ни против кого не борюсь; я лишь защищаю себя и свою семью! — пишет Ираклий Гарибашвили в Facebook.





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