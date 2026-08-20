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В Чхороцку приостановили работу незарегистрированной точки продажи агрохимикатов


20.08.2026   20:04


Инспекторы Национального агентства продовольствия по Самегрело — Земо-Сванети в ходе внеплановой проверки выявили незарегистрированный объект по продаже агрохимикатов.

В муниципалитете Чхороцку, на улице Гобечиа, индивидуальный предприниматель А. Ш. продавал агрохимикаты без регистрации в реестре экономической деятельности и без обязательного признания со стороны Национального агентства продовольствия.

Согласно законодательству, для работы специализированного объекта необходимо пройти обязательное признание агентством, что предполагает полное соблюдение санитарно-гигиенических требований и правил безопасности.

Предпринимателя оштрафовали, а деятельность объекта приостановили.

Национальное агентство продовольствия заявляет, что продолжит проверки для защиты интересов фермеров и недопущения на рынок некачественных пестицидов.


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