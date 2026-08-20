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В Чхороцку приостановили работу незарегистрированной точки продажи агрохимикатов
20.08.2026 20:04
Инспекторы Национального агентства продовольствия по Самегрело — Земо-Сванети в ходе внеплановой проверки выявили незарегистрированный объект по продаже агрохимикатов.
В муниципалитете Чхороцку, на улице Гобечиа, индивидуальный предприниматель А. Ш. продавал агрохимикаты без регистрации в реестре экономической деятельности и без обязательного признания со стороны Национального агентства продовольствия.
Согласно законодательству, для работы специализированного объекта необходимо пройти обязательное признание агентством, что предполагает полное соблюдение санитарно-гигиенических требований и правил безопасности.
Предпринимателя оштрафовали, а деятельность объекта приостановили.
Национальное агентство продовольствия заявляет, что продолжит проверки для защиты интересов фермеров и недопущения на рынок некачественных пестицидов.
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