В Чхороцку приостановили работу незарегистрированной точки продажи агрохимикатов

20.08.2026 20:04





Инспекторы Национального агентства продовольствия по Самегрело — Земо-Сванети в ходе внеплановой проверки выявили незарегистрированный объект по продаже агрохимикатов.



В муниципалитете Чхороцку, на улице Гобечиа, индивидуальный предприниматель А. Ш. продавал агрохимикаты без регистрации в реестре экономической деятельности и без обязательного признания со стороны Национального агентства продовольствия.



Согласно законодательству, для работы специализированного объекта необходимо пройти обязательное признание агентством, что предполагает полное соблюдение санитарно-гигиенических требований и правил безопасности.



Предпринимателя оштрафовали, а деятельность объекта приостановили.



Национальное агентство продовольствия заявляет, что продолжит проверки для защиты интересов фермеров и недопущения на рынок некачественных пестицидов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





