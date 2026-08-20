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В Тбилиси снесли часть здания бывшего Дома связи
20.08.2026 19:52
В Тбилиси, на проспекте Руставели, 12, снесли часть здания бывшего Дома связи.
Ранее сообщалось, что после реконструкции здесь планируется разместить гостиницу, казино, офисные и торговые помещения.
Здание принадлежит компании директора "Georgian Airways" Тамаза Гаиашвили — «Marili 2020».
Компания уточнила «Netgazeti», что казино в проекте НЕ будет. После завершения реконструкции в здании будут гостиничные номера и офисные помещения.
◾️ Компания «Marili 2020» обратилась в Архитектурную службу Тбилиси 10 января 2024 года. Согласно проекту, исторический облик здания планируется восстановить: будет сохранён фрагмент существующего портала со стороны проспекта Руставели, а основные фасады и архитектурные детали, включая каменные орнаменты и чугунные ограждения, максимально сохранят. Со стороны улицы Леси Украинки предусмотрена пристройка.
◾️ После реконструкции здание должно приобрести квадратную форму, в центре появится круглый внутренний двор. На крыше предусмотрены дополнительная терраса и бассейн.
◾️ Согласно проектной документации, площадь здания составит 16 238 м², высота — 29,2 м. Здание будет состоять из 8 надземных и 3 подземных этажей.
Изначально проект предусматривал казино на двух подземных этажах, коммерческое пространство на нулевом этаже и около 194 гостиничных номеров на верхних этажах. Однако компания впоследствии уточнила, что казино в здании размещать не будет.
«Marili 2020» была зарегистрирована в 2020 году, её 100% владельцем является Тамаз Гаиашвили.
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