В Тбилиси снесли часть здания бывшего Дома связи

20.08.2026 19:52





В Тбилиси, на проспекте Руставели, 12, снесли часть здания бывшего Дома связи.

Ранее сообщалось, что после реконструкции здесь планируется разместить гостиницу, казино, офисные и торговые помещения.



Здание принадлежит компании директора "Georgian Airways" Тамаза Гаиашвили — «Marili 2020».



Компания уточнила «Netgazeti», что казино в проекте НЕ будет. После завершения реконструкции в здании будут гостиничные номера и офисные помещения.



◾️ Компания «Marili 2020» обратилась в Архитектурную службу Тбилиси 10 января 2024 года. Согласно проекту, исторический облик здания планируется восстановить: будет сохранён фрагмент существующего портала со стороны проспекта Руставели, а основные фасады и архитектурные детали, включая каменные орнаменты и чугунные ограждения, максимально сохранят. Со стороны улицы Леси Украинки предусмотрена пристройка.



◾️ После реконструкции здание должно приобрести квадратную форму, в центре появится круглый внутренний двор. На крыше предусмотрены дополнительная терраса и бассейн.



◾️ Согласно проектной документации, площадь здания составит 16 238 м², высота — 29,2 м. Здание будет состоять из 8 надземных и 3 подземных этажей.



Изначально проект предусматривал казино на двух подземных этажах, коммерческое пространство на нулевом этаже и около 194 гостиничных номеров на верхних этажах. Однако компания впоследствии уточнила, что казино в здании размещать не будет.



«Marili 2020» была зарегистрирована в 2020 году, её 100% владельцем является Тамаз Гаиашвили.







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