МВД Грузии заявляет о раскрытии происхождения публикации на Facebook-странице Гурама Дадианидзе - адвокат опровергает

20.08.2026 23:34





МВД Грузии сообщило результаты проверки, проведённой после появления 18 августа публикации на Facebook-странице несовершеннолетнего Гурама Дадианидзе, пропавшего в муниципалитете Душети.



По данным ведомства, сотрудники полиции Мцхета-Мтианети провели ряд следственных и процессуальных мероприятий, чтобы установить происхождение поста.



В результате выяснилось, что мать Гурама — Софо Бибилашвили — и адвокат Тариел Какабадзе заранее знали о планируемой публикации.



Как установило следствие, размещение поста было спланировано в группе в Telegram, участниками которой являются близкий родственник матери Гурама и другие заинтересованные лица.



Члены группы выяснили, что старый номер телефона Гурама, на который когда-то был зарегистрирован его Facebook-профиль, не был передан новому владельцу и его можно было приобрести.



Этот номер купил один из участников Telegram-группы. После этого появилась возможность получить доступ к Facebook-профилю Гурама Дадианидзе.



Позже один из членов этой же группы, находившийся за пределами Грузии, опубликовал на странице Гурама соответствующий статус.



Кроме того, участники группы активировали на прежнем номере телефона Гурама различные приложения, в том числе WhatsApp и Viber.



МВД Грузии призвало всех заинтересованных лиц не использовать вызывающее высокий общественный интерес дело об исчезновении Гурама Дадианидзе для того, чтобы мешать расследованию, вводить граждан в заблуждение или распространять дезинформацию.



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Между тем, адвокат Тариел Какабадзе обвинил МВД Грузии во лжи и заявил, что заранее не знал о публикации на осетинском языке на странице пропавшего Гурама Дадианидзе.



«МВД распространило неверную информацию о том, что я якобы заранее знал, что на осетинском языке будет опубликован какой-то пост.



До сих пор я сохранял коллегиальность, но теперь уже понимаю, что они не хотят расследовать это дело. Они пытаются меня дискредитировать.



Чтобы доказать, что заявление МВД — огромная ложь, я немного позже опубликую скриншоты и обнародую всё», — написал адвокат в соцсетях.







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