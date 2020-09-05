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Германия готовит группу наблюдателей для участия в миссии ОБСЕ/БДИПЧ в Грузии
05.09.2020 19:55
«Наблюдение за выборами, учитывая обстоятельства, должно быть как можно более сильным и всеобъемлющим», — заявил посол Германии в Грузии Хуберт Книрш.
По его словам, Германия готовит группу наблюдателей на парламентских выборах в Грузии, которая войдет в состав миссии ОБСЕ.
«Я уверен, что на выборах будут международные наблюдатели. Германия готовит группу наблюдателей для участия в миссии ОБСЕ/БДИПЧ. Наблюдатели приедут и из других стран. Наблюдение за выборами должно быть как можно более сильным и всеобъемлющим, учитывая обстоятельства. Мы знаем, что Грузия поддерживает и желает, чтобы на выборах осуществлялось международное наблюдение. Мы, как страны-партнеры, максимальное сделаем все возможное», — заявил Хуберт Книрш.
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