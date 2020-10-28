

IPM подтверждает, что провело опрос, в котором изучалось отношение общества к формам протеста

28.10.2020 17:29





Компания IPM публикует заявление по поводу своего исследования.



«Мы хотели бы дать разъяснения по поводу еще одной дезинформации, распространяемой о нас в последние дни» — говорится в заявлении компании.



Как поясняет компания, ее исследование, проведенное в последние месяцы, охватывает отношение общества к меньшинствам, а также формы протеста и другие социальные проблемы.



Компания заявляет, что отдельные политические деятели и журналисты пытаются политизировать тему. Организация призывает политиков и журналистов воздерживаться от распространения ложной информации



Напомним, что по словам исполнительного секретаря «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, «оппозиция заказала исследование IPM, чтобы спросить граждан, что они будут делать, если их не удовлетворят результаты выборов. Одним из вариантов ответа был предложен — захват госучреждений, и использование физической или вооруженной силы».





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