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ПАСЕ будет наблюдать за парламентскими выборами в Грузии


28.10.2020   21:08


Парламентская ассамблея Совета Европы будет наблюдать за парламентскими выборами в Грузии. Об этом говорится на официальном сайте Ассамблеи.

Наблюдательская делегация из девяти человек во главе с голландским депутатом Тиникоксом прибудет в Грузию 29 октября и останется в стране до 1 ноября. Они будут наблюдать за выборами вместе с членами Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека.

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