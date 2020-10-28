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ПАСЕ будет наблюдать за парламентскими выборами в Грузии
28.10.2020 21:08
Парламентская ассамблея Совета Европы будет наблюдать за парламентскими выборами в Грузии. Об этом говорится на официальном сайте Ассамблеи.
Наблюдательская делегация из девяти человек во главе с голландским депутатом Тиникоксом прибудет в Грузию 29 октября и останется в стране до 1 ноября. Они будут наблюдать за выборами вместе с членами Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека.
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