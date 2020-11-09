

В Грузии вступают в силу новые ограничения по COVID-19

09.11.2020 12:07





С сегодняшнего дня в семи крупных городах Грузии вводится ряд дополнительных ограничений, призванных остановить распространение COVID-19.



Запрет передвижения

С 9 ноября в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори, Поти будет ограничено передвижение транспорта и пешеходов по ночам – с 22:00 до 05:00.



Это ограничение не распространяется:



На международные грузовые перевозки;

На лиц и транспортные средства, передвижение которых имеет критически важное значение для выполнения служебных обязанностей, включая на представителей медицинских и фармацевтических служб, стратегических объектов и СМИ, а также курьеров службы доставки. Тем не менее, предварительно им необходимо будет согласовать это с оперативным штабом.

В правительстве Грузии настаивают, что такая мера – еще одно точечное ограничение, а не комендантский час.



Новый график работы



За исключением медицинских, фармацевтических и стратегических объектов, абсолютно все организации будут работать до 22:00.



Детские сады



На неопределенный срок с 9 ноября в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти закрываются все детские сады – как государственные, так и частные.



Общественный транспорт



В Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти вводят ограничения на количество пассажиров в автобусах и микроавтобусах. Как ранее пояснила вице-премьер, глава Минрегионразвития Грузии Майя Цкитишвили, в общественном транспорте запретят перевозить людей стоя.



Эпидемиологическая ситуация в Грузии стала ухудшаться в начале осени. 10 сентября премьер-министр Георгий Гахария объявил о начале второй волны эпидемии коронавируса. Он заверил, что власти полностью контролируют ситуацию с распространением. На тот момент в стране было выявлено рекордное число зараженных за 24 часа — 57 человек.



4 ноября показатель суточного прироста заболевших перевалил за 2 тысячи. 8 ноября он составил 2 901, а общее число зараженных — 57 753. Сейчас активными остаются 14 680 случаев COVID-19.



Только после проведения парламентских выборов 31 октября власти решили начать вводить новые ограничения.



В частности, с 4 ноября ношение масок стало обязательным как в закрытых пространствах, так и на улице. До 25 ноября во всех крупных городах страны учебный процесс проводится в дистанционном режиме. Кроме того, ресторанам и развлекательным объектам по всей Грузии запрещено работать в ночное время — после 22 часов.



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