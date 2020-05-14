

Общественнй транспорт в Тбилиси может начать работу после 22 мая

14.05.2020 17:59





Автобусы и метро могут возобновить работу после 22 мая, однако пассажирам придется учитывать рекомендации министерства здравоохранения, сообщает ТВ Imedi.



Министерство здравоохранения в течение трех дней отправит рекомендации координационному совету по борьбе с COVID-19 с указанием, как и с учетом каких требований можно будет возобновить работу общественного транспорта.



По предварительной информации, во время поездки гражданам придется носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию. Мониторинг температуры будет проводиться постоянно, однако каким образом - вопрос обсуждается. Количество пассажиров, которым будет разрешено перемещаться, пока также не известно.



Национальный центр контроля заболеваний работает над основными рекомендациями.



Для предотвращения распространения коронавируса с 21 марта в Грузии было введено чрезвычайное положение. С 31 марта - установлен всеобщий карантин и комендантский час, а также остановлен общественный транспорт, включая метро. 18 марта по Тбилиси перестали ездить маршрутные такси.





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