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Несмотря на снятие ограничений в Марнеули, меры по превенции коронавируса будут продолжаться


18.05.2020   11:52


Мэр Марнеули Заур Даргали заявляет, что муниципалитет возвращается к своему обычному ритму жизни, однако, несмотря на снятие ограничений, меры по превенции коронавируса будут продолжаться.

По его словам, в случае необходимости процесс термоскрининга будет продолжен в селах, в который будут вовлечены сельские врачи. Также продолжится информационная кампания.

«При участии муниципалитета будут продолжаться процедуры соблюдения дистанции в местах сбора. Вы знаете, что аграрный рынок был открыт 27 апреля, и при участии муниципалитета и самоуправления произошли очень важные мероприятия, а также с банками и так далее. В Марнеули, как и в других городах Грузии, нормальный образ жизни постепенно возвращается. С сегодняшнего дня здесь будут открыты салоны и эстетические центры», — заявил Заур Даргали.

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