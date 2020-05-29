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Футбольные клубы освободили от уплаты налогов - зрителей пока не пустят на игры


29.05.2020   18:30


Генеральный секретарь Федерации футбола Давид Муджири рассказал о возобновлении Национальной лиги, а также затронул вопрос посещаемости зрителей.

«Национальная лига будет возобновлена с 25 июня. На данном этапе речь идет только об этой лиге. На начальном этапе матчи пройдут без болельщиков. Мы учли этот фактор, и именно поэтому, пока болельщики не вернуться на стадион, матчи тура будут распределены по нескольким дням. В параллельном режиме, Федерация футбола позаботится о возобновлении других лиг Национального чемпионата Грузии», — заявил Давид Муджири.

Он также озвучил решение Федерации футбола Грузии: «Решено, что все клубы Национальной лиги, Лиги 2, Лиги 3 и Лиги 4 освобождены от членских взносов. Клубы смогут использовать эти средства для выполнения рекомендаций, которые необходимы в нынешней ситуации».

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