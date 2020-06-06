

В Грузии выявлено 3 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели - 13

06.06.2020 11:10





В Грузии число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 3 и составило 808. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge. Число выздоровевших же выросло на 13 и их стало 663.



В режиме карантина находятся 2 955 человек, а в стационаре под наблюдением – 276 лица.



В Грузии от коронавируса скончались 13 человек. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены 3 гражданина Грузии.



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