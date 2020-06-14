

Еще у троих сотрудников Республиканской больницы Тбилиси подтвержден коронавирус

14.06.2020 20:11





Еще у троих сотрудников Республиканской больницы Тбилиси подтвержден коронавирус. Об этом сегодня журналистам сообщил директор медучреждения Леван Гоподзе.



По его словам, в общей сложности коронавирус выявлен уже у девяти работников их клиники. Во всех случаях речь идет о медицинском персонале младшего звена.



«Тестирование персонала, всей нашей команды – и медперсонала, и административную части – практически завершено. Вчера мы получили ответы по почти по 80 анализам медперсонала. Подтвержден [коронавирус] был только у троих. Все остальные отрицательные», — заявил Гоподзе.



В Республиканской больнице заявляют, что до сих пор не известно, были ли сотрудники инфицированы от пациентов, либо вирус попал в больницу извне. Гоподзе сообщил, что изучением этого вопроса занимается Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии.



«Пока что у нас нет окончательного заключения, однако первое, что нам сказали, что, скорее всего, инфекция занесена извне. Ни то, ни другое хорошим не назовешь, но в течение трех с половиной месяцев через нас прошло 108 пациентов и ни одного случая инфицирования сотрудника не было. В связи с экипировкой никаких проблем нет, и весь медперсонал соблюдает правила», — сказал он.



Гоподзе добавил, что практически все контакты инфицированных сотрудников установлены. Многие из них переведены в карантинные зоны и уже прошли тестирование на коронавирус.



Только за последние сутки в Грузии было выявлено 13 новых случаев COVID-19. В целом с 26 февраля по 14 июня в Грузии лабораторно подтверждено 864 случая инфицирования коронавирусом. 703 пациента выздоровели, 14 скончались.



В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 147 человек. В карантине остаются 2 795 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 252.



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