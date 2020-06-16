

За прошедшие сутки новых случаев коронавируса в Грузии не выявлено

16.06.2020 10:59





За прошедшие 24 часа новых случаев коронавируса в Грузии не выявлено. За сутки от коронавируса выздоровели еще 20 человек, общее число вылечившихся увеличилось до 724.



По данным к этому времени, количество инфицированных в стране составляет 879.



В режиме карантина находятся 2710 человек, а в стационаре под наблюдением – 267 лиц. В Грузии от коронавируса скончались 14 человек.



Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены 3 гражданина Грузии.



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