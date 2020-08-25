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Эзугбая: Умерший от коронавируса 19-ый пациент проходил лечение дома
25.08.2020 11:49
По заявлению медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, умерший от коронавируса 19-ый пациент проходил лечение дома.
По информации Эзугбая, за ним ухаживала также ковид-инфицированная сестра. Эзугбая сообщила, что у скончавшегося был перелом тазобедренного сустава и перегруженная психоэмоциональная сфера
«У нас добавился 19-й умерший. У этого пациента отмечался перелом тазобедренного сустава, имелся лишний вес. Из-за этих проблем была очень перегружена психоэмоциональная сфера. Пациент наблюдался на дому. За ним ухаживала сестра, которая также инфицирована. Мы осуществляли наблюдение за ними. Непосредственно у меня была коммуникация с сестрой пациента и в течение дня мы говорили несколько раз. У обоих заболевание протекало легко, практически без симптомов, однако развилась жировая эмболия, как это характерно для подобных переломов, пациент скончался по этой причине. Первоисточник заражения этого пациента связан с Ленджери», - сказала Марина Эзугбая.
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